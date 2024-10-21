Сальдо рассказал о сложной ситуации с медициной в занятом ВСУ Херсоне

Сальдо: медицина в занятом ВСУ Херсоне держится на оставленных при РФ запасах

Медицина в занятом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсоне держится на оставленных при России запасах. О сложной ситуации в медицинской сфере рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Руководитель региона рассказал, что раньше в городе существовала развитая больничная система, а также была налажена логистика медикаментов. «Всего этого там сейчас нет. Те запасы, которые были, которые оставили мы, они, конечно, их используют», — заявил он.

Сальдо добавил, что в Херсоне наблюдается дефицит врачей, потому что украинские органы начали преследование медицинских работников, которые сотрудничали с российскими властями.

Ранее Сальдо рассказал, что заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно. По его словам, подобная риторика — это лишь средство для отчаянного шантажа Запада.