Стало известно о ссорах Шольца и Зеленского по одной причине

Bild: Шольц не говорил с Путиным о Taurus, но ссорился из-за них с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц не говорил с президентом России Владимиром Путиным о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву, однако ссорился из-за этого вопроса с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Ни слова об этом, даже в последнем телефонном разговоре [с Путиным]. Он лишь ссорился на предмет своего решения по Taurus с... Владимиром Зеленским», — утверждается в публикации.

По данным источников, канцлер ФРГ «никогда не говорил о Taurus» с российским лидером. При этом Шольц обсуждал этот вопрос с ключевыми союзниками Германии, в том числе с президентом США Джо Байденом. В материале подчеркивается, что глава кабмина ФРГ считает безответственной идею отправки Киеву крылатых ракет из-за риска эскалации конфликта.

Ранее издание Politico сообщило, что на Шольца усилилось давление из-за неизменного отказа поставлять на Украину ракеты Taurus.