Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

Ганчев: российские войска зачищают промзону Купянска от ВСУ

Российские войска зачищают промзону Купянска Харьковской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска. Идет работа по зачистке промзоны города от врага», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские военные ведут бои за Купянск. Отмечается, что российским подразделениям удалось закрепиться на восточной окраине города, а попытки украинских военных выбить Российскую армию с занятых позиций не увенчались успехом.