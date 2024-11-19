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14:02, 19 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

Ганчев: российские войска зачищают промзону Купянска от ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска зачищают промзону Купянска Харьковской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска. Идет работа по зачистке промзоны города от врага», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские военные ведут бои за Купянск. Отмечается, что российским подразделениям удалось закрепиться на восточной окраине города, а попытки украинских военных выбить Российскую армию с занятых позиций не увенчались успехом.

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