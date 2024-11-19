Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 19 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об отмене выступления жены Зеленского в Словении

STA: жена Зеленского отменила выступление в университете в Словении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Alina Smutko / Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отменила свое выступление в Университете в столице Словении в Любляне, передает Словенское телеграфное агентство (STA).

«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление», — передает агентство.

Как отмечает агентство РИА Новости, Елена, незадолго до этого, посетила Национальную университетскую библиотеку, где неизвестный мужчина выкрикивал о том, что Россия победит в конфликте с Украиной.

Ранее Зеленская призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. «Сегодня продолжаем деколонизацию украинского искусства в Нью-Йорке. Украинский музей представляет США и посетителям со всего мира наших художников эпохи модернизма и авангарда именно как украинских, а не российских или советских, как их годами позиционировала империя», — написала она.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

      Названы сроки восстановления Овечкина после травмы

      Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала фото в прозрачном бюстгальтере

      Нетаньяху пообещал вознаграждение за освобождение заложников

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников 96-летнего полуразрушенного дома

      В Европе заявили об атаке США на Россию

      Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче

      Минфин США ввел новые санкции против чиновников и военных ХАМАС

      Беспилотники атаковали гражданское предприятие в Ростовской области

      ПВО сбила три беспилотника в двух российских регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше