Стало известно об отмене выступления жены Зеленского в Словении

STA: жена Зеленского отменила выступление в университете в Словении

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отменила свое выступление в Университете в столице Словении в Любляне, передает Словенское телеграфное агентство (STA).

«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление», — передает агентство.

Как отмечает агентство РИА Новости, Елена, незадолго до этого, посетила Национальную университетскую библиотеку, где неизвестный мужчина выкрикивал о том, что Россия победит в конфликте с Украиной.

Ранее Зеленская призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. «Сегодня продолжаем деколонизацию украинского искусства в Нью-Йорке. Украинский музей представляет США и посетителям со всего мира наших художников эпохи модернизма и авангарда именно как украинских, а не российских или советских, как их годами позиционировала империя», — написала она.