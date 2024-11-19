Турист упал с четвертого этажа торгового центра и переломал руки и ноги на глазах прохожих

Турист упал с четвертого этажа торгового центра в Таиланде и не выжил

Американский турист упал с четвертого этажа торгового центра, переломал руки и ноги на глазах прохожих и не выжил. Об этом сообщает The Thaiger.

Уточняется, что несчастный случай произошел в тайском городе Накхонратчасима. 56-летний отдыхающий упал и мгновенно лишился жизни. Сотрудники скорой помощи быстро прибыли на место, но успели лишь осмотреть тело. Экспертиза выявила множественные переломы рук, ног и головы.

Полиция ведет расследование, чтобы выяснить подробности случившегося.

Ранее британский турист под наркотиками упал с крыши в чужой стране, потратил 150 миллионов рублей на лечение и не смог вернуть даже часть средств по страховке. Инцидент произошел еще в сентябре 2022 года, однако разбирательство по делу завершилось только сейчас.