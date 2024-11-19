Тысячи жителей российского города остались без отопления и горячей воды

Более 16 тысяч саратовцев остались без отопления и горячей воды

Более 16 тысяч жителей Саратова остались без отопления и горячей воды из-за аварии. Об инциденте в российском городе сообщила энергоснабжающая компания «Т-Плюс» в своем Telegram-канале.

Коммунальная авария произошла утром во вторник, 19 ноября, в Ленинском районе. «Сегодня на пересечении улиц Топольчанской и Мамонтовой выявлено повреждение на подземной теплосети. На месте работает ремонтная бригада», — рассказали в компании. В результате для проведения работ, в которых задействованы девять единиц техники и 40 специалистов, ограничили подачу отопления и горячей воды в дома на улицах 2-й Электронной, Академика Антонова, Бардина, Днепропетровской, Мамонтовой, Тархова, Топольчанской, Уфимцева и Чехова. Вернуть тепло и горячую воду саратовцам пообещали до конца дня.

Ранее в ноябре жильцы дома в Лабытнанги пожаловались, что батареи в квартирах остаются холодными, несмотря на 20-градусные морозы.

