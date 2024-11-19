В Белом доме ответили на слухи о нежелании Байдена фотографироваться с Лавровым

Белый дом: Байдена не было на общем фото G20 из-за логистических проблем

Президента США Джо Байдена не было на общем фото лидеров «Большой двадцатки» (G20) в связи с логистическими проблемами. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что отсутствие американского лидера на снимке не связано с его нежеланием оказаться на одном фото с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее агентство Bloomberg указало, что на общей фотографии лидеров G20 нет Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его итальянской коллеги Джорджи Мелони. Организаторы объяснили это тем, что политики опоздали.

В ходе саммита Байден публично поддержал Украину в присутствии Лаврова. «США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он, обращаясь в том числе к Лаврову, сидевшему напротив.