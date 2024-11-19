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11:33, 19 ноября 2024Мир

В Белом доме попытались оправдать неэффективность оружия США на Украине

Салливан попытался оправдать неэффективность американского оружия на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Susan Walsh / AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оправдать неэффективность американского оружия на Украине сложной ситуацией на поле боя. Об этом он заявил в интервью PBS.

Он отметил, что в настоящее время положение Украины на поле боя стало сложнее, что свидетельствует об отсутствии связи между наличием у Вооруженных сил Украины (ВСУ) определенного вооружения и качеством боевых действий.

«Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе», — сказал Салливан.

Ранее советник американского лидера заявил, что США не принимают непосредственного участия в конфликте на Украине, разрешая Киеву использовать свое оружие в боевых действиях. Он подчеркнул, что разрешение ВСУ использовать американское оружие представляет собой продолжение той политики, которой «США придерживаются с самого начала украинского конфликта».

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