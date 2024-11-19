Салливан попытался оправдать неэффективность американского оружия на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оправдать неэффективность американского оружия на Украине сложной ситуацией на поле боя. Об этом он заявил в интервью PBS.

Он отметил, что в настоящее время положение Украины на поле боя стало сложнее, что свидетельствует об отсутствии связи между наличием у Вооруженных сил Украины (ВСУ) определенного вооружения и качеством боевых действий.

«Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о мобилизации и живой силе», — сказал Салливан.

Ранее советник американского лидера заявил, что США не принимают непосредственного участия в конфликте на Украине, разрешая Киеву использовать свое оружие в боевых действиях. Он подчеркнул, что разрешение ВСУ использовать американское оружие представляет собой продолжение той политики, которой «США придерживаются с самого начала украинского конфликта».