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10:16, 19 ноября 2024Мир

В Белом доме отказались признать участие США в конфликте на Украине

Салливан: США не участвуют в конфликте, разрешая Киеву использовать свое оружие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США не принимают непосредственного участия в конфликте на Украине, разрешая Киеву использовать свое оружие в боевых действиях. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова передает PBS.

«Если бы Вашингтон разрешил использовать Киеву любую систему вооружений, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS, это не означало бы непосредственное участие США в конфликте на Украине», — отметил советник.

Салливан подчеркнул, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие представляет собой продолжение той политики, которой «США придерживаются с самого начала украинского конфликта».

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области. Однако заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не подтвердил эту информацию.

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