В двух областях объявили ракетную опасность

В Курской и Орловской областях объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о ракетной опасности на территории региона. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей пройти в укрытия. Тревога продлилась 53 минуты.

Спустя пять минут ракетную опасность объявили в Орловской области. «Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал губернатор Андрей Клычков. Тревога продлилась 51 минуту.

18 ноября в Курской области объявили ракетную опасность впервые после разрешения украинским войскам наносить удары вглубь российской территории.