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04:32, 19 ноября 2024Россия

В двух областях объявили ракетную опасность

В Курской и Орловской областях объявили ракетную опасность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о ракетной опасности на территории региона. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей пройти в укрытия. Тревога продлилась 53 минуты.

Спустя пять минут ракетную опасность объявили в Орловской области. «Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал губернатор Андрей Клычков. Тревога продлилась 51 минуту.

18 ноября в Курской области объявили ракетную опасность впервые после разрешения украинским войскам наносить удары вглубь российской территории.

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