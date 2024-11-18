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12:48, 18 ноября 2024Россия

В Курске впервые объявили ракетную опасность после разрешения на дальние удары Украине

В Курске объявили ракетную опасность после разрешения на дальние удары ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Курске объявили ракетную опасность впервые после разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Находящихся дома граждан он попросил укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем жителям, кого тревога застала на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, добавил глава области.

Ракетная опасность продлилась шесть минут, о ее завершении Смирнов также оповестил в своем канале.

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Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Затем издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также дали разрешение на удары вглубь России своим вооружением. Однако позже данная информация была удалена.

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