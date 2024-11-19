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09:00, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Эстонии предложили направить военные силы на Украину при одном условии

Глава МИД Эстонии Цахна: ЕС нужно направить военные силы на Украину из-за Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония призвала Европейский союз (ЕС) направить военные силы на Украину из-за мирного соглашения, предложенного победившим на выборах в США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахна в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, переброска военных сил на Украину подкрепит любое мирное соглашение, которое предложит Трамп. Цахна призвал лидеров ЕС быть готовыми отправить туда свои военные силы.

Он также назвал членство в НАТО для Украины «реальной гарантией безопасности». По мнению эстонского чиновника, если США при администрации Трампа откажет в этом, то отправка военных сил на Украину останется единственной гарантией безопасности для Киева.

Ранее глава МИД другой прибалтийской республики — ЛитвыГабриэлюс Ландсбергис назвал текущую стратегию ЕС по поддержке Украины провалом. По его мнению, Брюсселю необходимо выработать новый подход.

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