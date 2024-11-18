Литва заявила о провале стратегии ЕС по Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: ЕС нужна новая стратегия по Украине

Текущая стратегия Европейского союза (ЕС) по поддержке Украины в конфликте провалилась, поэтому странам ЕС необходимо выработать новый подход. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает «РБК-Украина».

«Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией», — заявил дипломат.

Он также выразил уверенность, что достичь завершения конфликта на Украине с помощью деэскалации невозможно.

Ранее в Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине. По словам министра обороны прибалтийской республики Лауринаса Касчюнаса, Вильнюс передал Киеву партию внедорожников и оборудование для разминирования.