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04:44, 19 ноября 2024Экономика

Взносы на капремонт в домах с лифтами могут увеличить

Депутат Якубовский: плата за капремонт может стать дифференцированной
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Arisa Chattasa / Unsplash

Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт со следующего года, сделав ее дифференцированной, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он уточнил, что собственники в домах с лифтами, нуждающимися в замене, будут платить больше, чем россияне, проживающие без них.

По его словам, данное решение является обоснованным, поскольку лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены крайне высока. Кроме того, указал Якубовский, процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ необходимо сделать более понятной и прозрачной, чтобы жители дома видели, на что идут собранные средства.

Ранее председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин назвал ситуацию с лифтами в стране «критической». При этом в России совершенно не готовы к массовой замене лифтов: нет ни денег на такое дорогостоящее мероприятие, ни новых кабин, заявил эксперт.

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