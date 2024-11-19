Взносы на капремонт в домах с лифтами могут увеличить

Депутат Якубовский: плата за капремонт может стать дифференцированной

Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт со следующего года, сделав ее дифференцированной, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он уточнил, что собственники в домах с лифтами, нуждающимися в замене, будут платить больше, чем россияне, проживающие без них.

По его словам, данное решение является обоснованным, поскольку лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены крайне высока. Кроме того, указал Якубовский, процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ необходимо сделать более понятной и прозрачной, чтобы жители дома видели, на что идут собранные средства.

Ранее председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин назвал ситуацию с лифтами в стране «критической». При этом в России совершенно не готовы к массовой замене лифтов: нет ни денег на такое дорогостоящее мероприятие, ни новых кабин, заявил эксперт.