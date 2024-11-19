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18:10, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии оппозиция подала иск с требованием признать выборы неконституционными

Оппозиция Грузии внесла иск в Конституционный суд
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

В Грузии около 30 оппозиционных депутатов парламента внесли иск в Конституционный суд с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы неконституционными. Об этом сообщила депутат парламента Тамар Кордзая, передает ТАСС.

«Сегодня 30 членов парламента Грузии направили в Конституционный суд иск с требованием признать выборы неконституционными», — сообщила парламентарий.

Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» назвали президента республики Саломе Зурабишвили иностранным агентом. В Партии добавили, что она действует по прямому указанию своих иностранных патронов.

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