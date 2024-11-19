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12:51, 19 ноября 2024Бывший СССР

В «Грузинской мечте» назвали президента Грузии иностранным агентом

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе назвал Зурабишвили иностранным агентом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили является агентом иностранного влияния в стране. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Когда ты агент, у тебя нет другого выхода — делаешь то, что тебе говорят. У тебя нет даже права задать вопрос», — заявил политик.

Каладзе назвал Зурабишвили иностранным агентом, действующим по указке внешних сил. По мнению генсека «Грузинской мечты», грузинский президент действует по прямому указанию своих иностранных патронов.

Ранее Зурабишвили обратилась в Конституционный суд Грузии с требованием признать итоги выборов сфальсифицированными. Политик потребовала признать недействительными результаты парламентских выборов, прошедших в республике 26 октября.

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