Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 19 ноября 2024Бывший СССР

Президент Грузии обратилась в КС с требованием признать итоги выборов сфальсифицированными

Президент Грузии потребовала от КС признать итоги выборов сфальсифицированными
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд (КС) страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главы государства.

Зурабишвили потребовала признать итоги парламентских выборов, прошедших в республике 26 октября, сфальсифицированными.

16 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала итоговый протокол по парламентским выборам в стране. В соответствии с ним победу одержала правящая партия республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов.

Ранее Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы в стране. Президент Грузии заявила об их тотальной фальсификации и призвала граждан выйти на митинг.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?

      На Украине заявили о первом ударе ATACMS вглубь территории России

      В Кремле заявили об открытости к инициативам по решению конфликта на Украине

      Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

      Аферисты под видом Росфинмониторинга украли у российского кроссвордиста 500 тысяч рублей

      В США запретят продажи некоторых Android-смартфонов

      Основатель «Красного & Белого» описал судьбу бизнеса словами Александра Македонского

      Россиянина осудили за расправу над женщиной из-за лая ее собаки

      Диверсанта посадили в тюрьму за серию поджогов на железной дороге в российском регионе

      Траты россиян на новые автомобили побили рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше