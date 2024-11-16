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11:15, 16 ноября 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии победила на парламентских выборах

ЦИК: «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы с 53,93% голосов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы в Грузии с 53,93%, получив большинство мест в парламенте, следует из итогового протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Информацию приводит РИА Новости.

Так, «Грузинская мечта» получила в законодательном органе страны 89 мандатов из 150. Итоговые данные ЦИК зачитал на заседании секретарь Центризбиркома Георгий Джавахишвили.

Барьер в 5% преодолели помимо «Грузинской мечты» четыре оппозиционные партии. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

После оглашения итогов выборов у здания ЦИК началась акция протеста. Оппозиционеры не признают победу «Грузинской мечты». Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов. Оппозиция считает, что прошедшие выборы были сфальсифицированы.

Ранее сообщалось, что представитель оппозиции Давид Киртадзе облил председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили черной краской. Инцидент произошел во время рассмотрения ЦИК итогового протокола по парламентским выборам. После него заседание комиссии было временно остановлено.

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