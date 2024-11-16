Председателя ЦИК Грузии облили черной краской

Представитель оппозиции Давид Киртадзе облил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгия Каландаришвили черной краской. Об этом со ссылкой на грузинское ТВ сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во время рассмотрения ЦИК итогового протокола по прошедшим в стране 26 октября парламентским выборам. После него заседание комиссии было временно остановлено.
Ранее в Тбилиси перед зданием ЦИК Грузии началась женская акция протеста против итогов парламентских выборов.
Также в ноябре издание NewsGeorgia сообщило, что оппозиционные политики и гражданские активисты начали марш по улицам Тбилиси, протестуя против результатов парламентских выборов.