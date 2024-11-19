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16:09, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии высказались о готовности работать с миссией ЕС

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе: Грузия готова работать с миссией ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Каха Каладзе

Каха Каладзе. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия готова работать с миссией Европейского союза (ЕС), которую объединение направит в республику для мониторинга ситуации после выборов. О готовности к сотрудничеству с Брюсселем высказался генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Конечно же, мы готовы работать. Никаких проблем нет. Еще на второй день после выборов премьер-министр [Ираклий Кобахидзе] вышел и прямо сказал, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вот избирательные участки, пересчитаем», — заявил генсек правящей партии.

Он добавил, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, а основания для признания их результатов сфальсифицированными — нет.

Ранее в Тбилиси задержали 16 человек при разгоне митинга оппозиции против результатов парламентских выборов. До этого на акции протеста началась стычка протестующих с сотрудниками полиции.

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