В Грузии высказались о готовности работать с миссией ЕС

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе: Грузия готова работать с миссией ЕС

Грузия готова работать с миссией Европейского союза (ЕС), которую объединение направит в республику для мониторинга ситуации после выборов. О готовности к сотрудничеству с Брюсселем высказался генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Конечно же, мы готовы работать. Никаких проблем нет. Еще на второй день после выборов премьер-министр [Ираклий Кобахидзе] вышел и прямо сказал, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вот избирательные участки, пересчитаем», — заявил генсек правящей партии.

Он добавил, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, а основания для признания их результатов сфальсифицированными — нет.

Ранее в Тбилиси задержали 16 человек при разгоне митинга оппозиции против результатов парламентских выборов. До этого на акции протеста началась стычка протестующих с сотрудниками полиции.