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11:11, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Тбилиси сообщили о задержании 16 человек во время разгона митинга оппозиции

МВД Грузии: при разгоне митинга оппозиции задержали 16 человек
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

В Грузии задержали 16 человек при разгоне митинга оппозиции против результатов парламентских выборов 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, пишет ТАСС.

«С сегодняшнего утра в административном порядке задержаны 16 человек», — рассказали в пресс-службе. Трое из них отпущены под подписку о невыезде.

Утром издание Formula сообщило о разгоне полицией участников протеста оппозиции в Тбилиси на проспекте Чавчавадзе. Там оппозиционные силы разбили палаточный лагерь.

Позже стычки с полицией произошли в другой части столицы Грузии. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и оттесняли протестующих с проезжей части.

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