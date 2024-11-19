В Тбилиси сообщили о задержании 16 человек во время разгона митинга оппозиции

В Грузии задержали 16 человек при разгоне митинга оппозиции против результатов парламентских выборов 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, пишет ТАСС.
«С сегодняшнего утра в административном порядке задержаны 16 человек», — рассказали в пресс-службе. Трое из них отпущены под подписку о невыезде.
Утром издание Formula сообщило о разгоне полицией участников протеста оппозиции в Тбилиси на проспекте Чавчавадзе. Там оппозиционные силы разбили палаточный лагерь.
Позже стычки с полицией произошли в другой части столицы Грузии. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и оттесняли протестующих с проезжей части.