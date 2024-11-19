На митинге в Тбилиси начались стычки с полицией

В Тбилиси участники протеста против итогов выборов начали стычки с полицией

В Тбилиси участники акции протеста против итогов парламентских выборов начали стычки с полицией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что митинг проходит на проспекте Меликишвили на окраине грузинской столицы. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ и пытаются оттеснить протестующих с проезжей части.

За несколько часов до этого полицейские очистили соседний проспект Чавчавадзе, на котором сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоговые результаты парламентских выборов. По ее словам, в республике необходимо провести новое голосование.