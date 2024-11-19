В Кремле рассказали о доставшемся Трампу неудобном наследии

Песков: администрация Байдена оставила Трампу неудобное наследие

Администрация действующего президента США Джо Байдена оставила переизбранному американскому лидеру Дональду Трампу неудобное наследие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, администрация Байдена, который должен покинуть Белый дом, хочет оставить неудобное наследие администрации Трампа», — сказал представитель Кремля, добавив, что нынешняя администрация в Белом доме выступает «за войну, а не за мир».

Ранее Песков заявил, что готовность Трампа прислушаться к России и ее интересам является условием начала мирного диалога.