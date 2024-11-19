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12:59, 19 ноября 2024Мир

В Кремле выразили сожаление из-за решения Байдена об ударах ВСУ вглубь России

Песков: решение Байдена затянет конфликт на Украине, что вызывает сожаление
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории затянет конфликт на Украине, что вызывает сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Люди Байдена готовы сделать все что угодно только для того, чтобы эта война, к сожалению, продолжалась», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал на отличие риторики избранного президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря, во время своей предвыборной кампании республиканец «говорил о мире, а не о войне». Песков резюмировал, что в этом отношении Трамп «находится на противоположной стороне от администрации Байдена».

Ранее Песков заявил, что готовность Трампа прислушаться к России и ее интересам является условием начала мирного диалога. При этом Песков обратил внимание, что на протяжении всей предвыборной кампании республиканец говорил именно о мире, а не о конфронтации с Москвой.

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