В России начали серийно выпускать мобильные убежища от ядерного взрыва

В Нижнем Новгороде началось производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

В Нижнем Новгороде началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М». Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Инновационное укрытие способно уберечь группу из 54 человек от светового излучения ядерного взрыва, а также от радиационного загрязнения местности. При этом «КУБ-М» в базовой комплектации можно транспортировать автомобильным или железнодорожным транспортом.

С марта 2024 года в ряде российских городов начали возводить укрытия из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Типовое убежище представляет собой небольшое бетонное строение, вмещающее около 10 человек. Его легко заметить по белому цвету и красной надписи «Укрытие». Его стены и крыша способны выдержать прямое попадание снаряда.