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17:29, 19 ноября 2024Моя страна

В России нашли «инопланетный» гриб

В России нашли «инопланетный» гриб звездовик сводчатый
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Gencer Emiroglu / Wikimedia

В российском регионе нашли «инопланетный» гриб-звездовик. Подробности публикует новостной портал «Калужская неделя».

Фотограф Дмитрий Голубев запечатлел в заповеднике «Калужские засеки» в Калужской области одного из самых уникальных представителей грибного царства — звездовика сводчатого. Такое название гриб получил из-за необычной формы, а также ярких спор.

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Ранее в Рязанской области местные жители также обнаружили редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.

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