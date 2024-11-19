В России нашли «инопланетный» гриб

В российском регионе нашли «инопланетный» гриб-звездовик. Подробности публикует новостной портал «Калужская неделя».
Фотограф Дмитрий Голубев запечатлел в заповеднике «Калужские засеки» в Калужской области одного из самых уникальных представителей грибного царства — звездовика сводчатого. Такое название гриб получил из-за необычной формы, а также ярких спор.
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Ранее в Рязанской области местные жители также обнаружили редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.