В России нашли «инопланетный» гриб звездовик сводчатый

В российском регионе нашли «инопланетный» гриб-звездовик. Подробности публикует новостной портал «Калужская неделя».

Фотограф Дмитрий Голубев запечатлел в заповеднике «Калужские засеки» в Калужской области одного из самых уникальных представителей грибного царства — звездовика сводчатого. Такое название гриб получил из-за необычной формы, а также ярких спор.

Ранее в Рязанской области местные жители также обнаружили редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.