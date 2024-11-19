В России высказались об отсутствии Байдена на общем фото лидеров G20

Захарова: Запад не смог «устроить цирк» с совместным фото на саммите G20

Представители Запада предпочли не появляться на совместном фотографировании на саммите «Большой двадцатки» (G20) в бразильском Рио-де-Жанейро. На это в своем Telegram-канале указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На церемонии не появились президент США Джо Байден, а также премьер-министры Канады и Италии Джастин Трюдо и Джорджи Мелони. «Раньше западники устраивали цирк с фотографированием, например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова», — отметила дипломат. Она напомнила, что подобный демарш произошел в СМИД ОБСЕ в Скопье год назад.

Теперь же, по ее словам, Запад не сумел добиться подчинения остальных участников саммита, и его представители решили не появляться в одном кадре с российской делегацией. «Умеет, конечно, Сергей Викторович [Лавров] наводить шорох своим присутствием», — резюмировала Захарова.

