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15:17, 19 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе поймали «человека из 90-х» с заряженным пистолетом ТТ

В Петербурге задержан мужчина с заряженным пистолетом ТТ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге поймали 54-летнего «человека из 90-х» с заряженным пистолетом системы Токарева (ТТ, «Тульский Токарев»). Об этом сообщает «Фонтанка SPВ Online» в своем Telegram-канале.

По данным издания, речь идет о заместителе начальника одного из отделов ФКУ Управления дороги (Упрдор) «Северо-Запад» Вячеславе Иванове. Его задержали утром 19 ноября в Выборгском районе. В момент задержания при себе у него был пистолет ТТ с патронами. По его словам, с заряженным оружием ему было спокойнее, потому что на него уже было совершено десяток покушений. Следствие связывает его с делом арестованного в мае экс-полковника МВД России Михаила Смирнова.

30 мая «Фонтанка.ру» сообщила об аресте бывшего полковника милиции, сотрудника Северо-Западного управления МВД России Михаила Смирнова. Ему вменяли подрыв автомобиля марки «Жигули», произошедший 15 июня 1998 года при помощи самодельной мины. Кроме того, он является фигурантом дела о расправе над журналистом «Агентства журналистских расследований» Максима Максимова, произошедшей в конце июня 2004 года.

По информации «Фонтанки SPВ Online», задержанный замглавы одного из отделов ФКУ Упрдор «Северо-Запад» является вероятным заказчиком в деле о подрыве «Жигулей».

Ранее сообщалось, что 13 ноября самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепленное на днище машины капитана 1-го ранга Черноморского флота, сработало во время движения.

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