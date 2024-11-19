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12:28, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

В «Ростелекоме» заявили о наличии информации о каждом россиянине в даркнете

Глава «Ростелекома» Осеевский заявил, что данные всех россиян есть в интернете
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Михаил Осеевский

Михаил Осеевский. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян есть в интернете. Его слова передает ТАСС.

«Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил (...) И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь», — отметил Осеевский.

Топ-менеджер добавил, что наличие этих данных в сети позволяет киберпреступникам совершать массированные атаки.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что число утечек персональных данных россиян превышает все разумные пределы. По словам министра, до конца года в России планируется решить вопрос о оборотных штрафах для компаний, допускающих такие утечки.

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