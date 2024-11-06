В Минцифры заявили о превышающем «все допустимые пределы» количестве утечек данных

Шадаев: вопрос введения оборотных штрафов за утечки данных решат до конца года

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал возможный срок, в который планируется решить вопрос об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, количество утечек превышает все допустимые и разумные пределы», — заявил министр.

Он также отметил, что компании, допускающие такие утечки, должны нести финансовую ответственность. По словам Шадаева, вопрос о введении оборотных штрафов для компаний будет решен до конца года.

Ранее глава Минцифры подчеркивал, что штрафы компаниям за утечки персональных данных должны быть выше. По словам Шадаева, размер такого обязательного платежа должен быть ощутимым для бизнеса. Таким образом, убежден министр, государство будет мотивировать бизнес больше инвестировать в защиту данных клиентов.

До этого в Роскомнадзоре предложили ограничить компаниям сбор персональных данных. Согласно этой инициативе, фирмы смогут собирать данные клиентов только для конкретной цели.