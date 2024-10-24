В Минцифры заявили о необходимости увеличить штрафы за утечку персональных данных

Глава Минцифры Шадаев заявил, что штрафы за утечки данных должны быть выше

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости увелить штрафы компаниям за утечки персональных данных клиентов и пользователей. Его слова передает ТАСС.

«Мы считаем, что штрафы должны быть значительно больше», — заявил министр. Он добавил, что этот обязательный платеж за нарушение должен быть ощутимым для компании.

По его словам, таким образом государство может мотивировать бизнес больше инвестировать в технологии по защите данных клиентов.

Ранее стало известно, что в Роскомнадзоре предложили ограничить сбор персональных данных компаниями. Согласно инициативе ведомства, бизнес сможет собирать сведения о пользователях только для конкретной цели. В Роскомнадзоре также заявили, что компании могли бы получать персональные данные клиентов не от них самих, а от уполномоченных государственных органов.