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12:56, 19 ноября 2024Путешествия

В Союзе туриндустрии рассказали об отмене туров в Абхазию

В РСТ не заметили массовых отмен туров в Абхазию
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Туроператоры и турагентства приостановили продажи туров в Абхазию, но путешественники редко отменяют уже забронированные поездки, рассказали «Ленте.ру» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Там уточнили, что у некоторых компаний отмены туров единичны, у других рост их числа не превышает десяти процентов.

«Положение на направлении спокойнее, чем можно было ожидать. Мы ежедневно мониторим ситуацию. За выходные у нас была всего одна аннуляция и то по семейным обстоятельствам. Те наши туристы, кто сейчас находится в Абхазии, не планируют досрочно прерывать отдых. Абхазские партнеры говорят, что на курортах — в Гагре, Пицунде — все спокойно. Сухум, однако, не рекомендуют», — рассказала директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур» Евгения Кизей.

В других турагентствах тоже не заметили массовых отмен поездок. По словам представителей, туристы понимают, что деньги им вернут в любом случае, поэтому предпочитают не торопиться и дождаться стабилизации ситуации в регионе.

Отказы от бронирований заметили только на туры, запланированные на ближайшие две недели. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Алеан».

«Число аннуляций по направлению за выходные превышает стандартные показатели на десять процентов. Отмены идут без штрафов. Аннулируются заявки с заездами на ближайшие две недели», — рассказали в компании.

Ранее Министерство экономического развития РФ призвало российских туристов не совершать поездки в Абхазию на фоне внутриполитических событий, а также порекомендовало туроператорам не штрафовать их в случае отмены путешествий.

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