Отказавшихся от поездок в Абхазию туристов порекомендовали не штрафовать

Минэк рекомендовал не штрафовать туристов при отказе от поездок в Абхазию

Министерство экономического развития РФ призвало российских туристов не совершать поездки в Абхазию на фоне внутриполитических событий, а также порекомендовало туроператорам не штрафовать их в случае отмены путешествий. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэка.

«Минэкономразвития России рекомендует приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в Абхазии отражают обострение внутриполитических противоречий в непризнанной республике.

Ночью 12 ноября в абхазском городе Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Митингующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.