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15:40, 19 ноября 2024Мир

В США заявили о провале попыток сплотить Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

Bloomberg: разрешение ВСУ наносить удары вглубь России не сплотило Запад
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Разрешение США Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России не сплотило Запад и многие страны сомневаются в способности повлиять на баланс сил подобным решением. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, авторы материала указывают, что Великобритания и Франция, также располагающие дальнобойными вооружениями, проявили себя относительно сдержанно в ответ на решение США. В частности, по их словам премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходил от ответа на вопрос на эту тему во время саммита «Большой двадцатки» (G-20) в Бразилии. Кроме того, по мнению источников подобные решения не окажут значительного влияния на ход боевых действий.

«Союзные чиновники не ожидают, что последнее разрешение окажет (...) влияние, по крайней мере, на данный момент, или кардинально изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции», — приводит издание слова источников.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ряд стран Запада тайно разрешил ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, не объявляя об этом публично.

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