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11:31, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил о приводящей к раку привычке

Врач Мясников: привычка постоянно сидеть и лежать увеличивает риск рака
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tracey Hocking / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о приводящей к раку привычке. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что привычка постоянно сидеть и лежать увеличивает риск многих заболеваний, в частности рака. «Депрессия — да, остеопороз — 100 процентов, инфаркт, инсульт — вообще», — пояснил доктор. Специалист подчеркнул, что до десяти процентов всех онкологических болезней спровоцированы недостатком физических нагрузок.

«Когда ты сидишь, у тебя все органы находятся под угрозой. Сидеть или лежать — это сокращение дней жизни. И физические дни, то есть по счету, и активные — потому что вас парализует», — заключил врач.

Ранее также Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин рассказали, что недостаток сна также может привести к раку. Онкологические болезни, по словам медиков, имеют тесную связь с иммунной системой.

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