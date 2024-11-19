Врач предупредил о приводящей к раку привычке

Врач Мясников: привычка постоянно сидеть и лежать увеличивает риск рака

Врач общей практики Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о приводящей к раку привычке. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что привычка постоянно сидеть и лежать увеличивает риск многих заболеваний, в частности рака. «Депрессия — да, остеопороз — 100 процентов, инфаркт, инсульт — вообще», — пояснил доктор. Специалист подчеркнул, что до десяти процентов всех онкологических болезней спровоцированы недостатком физических нагрузок.

«Когда ты сидишь, у тебя все органы находятся под угрозой. Сидеть или лежать — это сокращение дней жизни. И физические дни, то есть по счету, и активные — потому что вас парализует», — заключил врач.

Ранее также Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин рассказали, что недостаток сна также может привести к раку. Онкологические болезни, по словам медиков, имеют тесную связь с иммунной системой.