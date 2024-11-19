Врио гендиректора «Военторг-Центра» обвинили в хищении миллиона рублей

СК обвинил врио гендиректора «Военторг-Центра» в хищении более 1 миллиона рублей

Военные следователи предъявили обвинение временно исполняющему обязанности гендиректора АО «Военторг-Центр» Ольге Вирт по делу о хищении более миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в 2023 году Вирт путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников компании свыше одного миллиона рублей.

Женщина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Ранее в Красноярске задержали учредителя УСК «Сибиряк» — крупнейшей строительной компании города — Владимира Егорова по подозрению в мошенничестве на 71 миллион рублей.

