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16:26, 19 ноября 2024Культура

Выступление Леонтьева в России объяснили

Продюсер Дворцов: в России Валерий Леонтьев максимально зарабатывает
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов объяснил решение певца Валерия Леонтьева, который уехал из России и последнее время проживал в США, выступить на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого. Его цитирует Пятый канал.

По словам медиаменеджера, в России артист «максимально зарабатывает». «У него здесь хорошие гонорары. За одно выступление он здесь получает порядка семи миллионов рублей. То есть его Россия кормит», — сказал Дворцов.

При этом, по данным источника, сам исполнитель заявлял, что решил вернуться на сцену только один раз ради дня рождения друга. Отмечается, что друзья артиста уверены в том, что у него нет проблем с финансами.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев исполнил несколько своих известных хитов в рамках юбилейного концерта Игоря Крутого в Москве. Затем он заявил присутствующим, что не собирается возобновлять концертную деятельность.

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