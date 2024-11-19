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19:04, 19 ноября 2024Путешествия

Звезды OnlyFans решили снять порно с подростками в Фиджи и разгневали власти страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @bonnie_blue_xox

Две звезды OnlyFans решили снять порно с 18-летними подростками на курортах Фиджи и разгневали власти популярной у туристов страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Бонни Блю и Энни Найт прибыли в Фиджи в ноябре и планировали снимать ролики эротического характера с молодыми парнями. Сведения об этом стали известны общественности, и заместитель премьер-министра государства Вилиаме Гавока призвал незамедлительно депортировать женщин. По его словам, порно-ролики могут нанести ущерб Фиджи как туристическому направлению.

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Блю и Найт пока не прокомментировали ситуацию, однако уже успели снять аналогичные видео в Австралии в городе Голд-Кост. Они предлагали секс 18-летним парням, заранее договорившись с ними о съемке процесса.

«Эти 18-летние подростки могут пойти в армию, могут водить машину, могут пить алкоголь. Они уже выбирают карьеру на оставшуюся жизнь. Если они хотят предоставить свои тела ради того, чтобы переспать со мной, — это их решение», — сказала Блю.

Ранее австралийскую модель OnlyFans поймали в аэропорту Амстердама с чемоданом секс-игрушек и заперли в камере с террористами на 12 часов. 28-летняя Луна Лавкисс летела в Лос-Анджелес вместе с подругой.

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