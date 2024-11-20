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20:10, 20 ноября 2024Экономика

Автогигант собрался уволить тысячи сотрудников

Ford: к концу 2027 года в Европе сократят четыре тысячи сотрудников
Кирилл Луцюк

Фото: Kham / Reuters

Компания Ford решила повысить конкурентоспособность путем сокращения штатов. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

По его информации, запланированные увольнения направлены на обеспечение долгосрочной устойчивости и роста европейского бизнеса этой компании. Причем именно это направление вызывает у ее руководителей особую обеспокоенность. В последние годы в Европе Ford понесла значительные убытки, а переход на электрифицированные автомобили и новая конкуренция произвели разрушительный эффект.

Поэтому Ford решила до конца 2027 года сократить в Европе четыре тысячи сотрудников. В ФРГ уволят около 2900 работников, а в Великобритании 800. В остальных странах региона под сокращение попадут 300 человек.

В связи с этим издание Bloomberg напомнило, что 20 ноября акции Ford упали на 3,5 процента. А с середины июля они подешевели на 27 процентов. Доля Ford на рынке легковых автомобилей в Европе сократилась до 3,3 процента.

В сентябре глава Ford Джим Фарли заявил о том, что Китай может обойти США в борьбе за мировой рынок электромобилей. По его словам, автопроизводители КНР превратились для США в экзистенциальную угрозу.

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