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11:29, 20 ноября 2024Россия

Беспилотник влетел до двор, взорвался и ранил жителя российского региона

В Белгородской области дрон влетел во двор частного дома и ранил местного жителя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области беспилотник влетел по двор частного дома и взорвался. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Безымено Грайворонского округа.

Ранение получил мирный житель. Врачи райбольницы, куда оперативно доставили пострадавшего, диагностировали у него баротравму и осколочные ранения. Лечить россиянина будут в областном центре.

Данные об иных последствиях атаки уточняются.

В ночь на 20 ноября украинские войска выпустили по России десятки беспилотников. Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 40 дронов.

ЖЗЛ
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