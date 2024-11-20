Беспилотник влетел до двор, взорвался и ранил жителя российского региона

В Белгородской области дрон влетел во двор частного дома и ранил местного жителя

В Белгородской области беспилотник влетел по двор частного дома и взорвался. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Безымено Грайворонского округа.

Ранение получил мирный житель. Врачи райбольницы, куда оперативно доставили пострадавшего, диагностировали у него баротравму и осколочные ранения. Лечить россиянина будут в областном центре.

Данные об иных последствиях атаки уточняются.

В ночь на 20 ноября украинские войска выпустили по России десятки беспилотников. Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 40 дронов.