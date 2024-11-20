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08:20, 20 ноября 2024Россия

Ночью Украина совершила массированную атаку беспилотниками по территории России

Минобороны: за ночь Украина выпустила 44 беспилотника по девяти регионам России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на среду, 20 ноября, Украина совершила массированную атаку беспилотниками по территории России — по девяти регионам было выпущено 44 дрона, сообщили в Минобороны.

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.

Как уточнили в министерстве, российские военные сбили 20 дронов над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в период с 21:00 до 23:55 по мск 19 ноября Украина атаковала шесть российских регионов. Над территорией Брянской области уничтожили 32 беспилотника, над территорией Смоленской области — пять. Кроме того, два дрона сбили в Московской области и по одному в Курской, Орловской и Ростовской областях.

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