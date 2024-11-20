ПВО сбила 42 беспилотника в шести российских регионах

Минобороны России: ПВО сбила 42 беспилотника в шести областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 42 украинских беспилотниках в шести областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка атаки российских регионов была предпринята 19 ноября в период с 21:00 до 23:55 по мск.

«Над территорией Брянской области уничтожено 32 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два – над территорией Московской области и по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о поражении 14 украинских беспилотников. «Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал губернатор.