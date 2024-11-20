Бразильская телеведущая назвала Байдена бен Ладеном

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага в эфире телеканала TV Globo по ошибке назвала действующего президента США Джо Байдена бывший лидером «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усамой бен Ладеном.
«Серия официальных фотографий — с президентом Франции Эммануэлем Макроном и рукопожатие с бен Ладеном из США», — сказала Брага во время репортажа с саммита «Группы двадцати» (G20).
Телеведущую поправил коллега, после чего они рассмеялись, объяснив оговорку работой в утреннее время.
Ранее ведущий австралийского телеканала Channel Nine Питер Овертон в прямом эфире допустил оговорку, перепутав Австрию с Австралией. Спустя несколько секунд он исправил ошибку.