Бразильская телеведущая назвала Байдена бен Ладеном

Ведущая TV Globo Брага по ошибке назвала Байдена бен Ладеном

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага в эфире телеканала TV Globo по ошибке назвала действующего президента США Джо Байдена бывший лидером «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усамой бен Ладеном.

«Серия официальных фотографий — с президентом Франции Эммануэлем Макроном и рукопожатие с бен Ладеном из США», — сказала Брага во время репортажа с саммита «Группы двадцати» (G20).

Телеведущую поправил коллега, после чего они рассмеялись, объяснив оговорку работой в утреннее время.

Ранее ведущий австралийского телеканала Channel Nine Питер Овертон в прямом эфире допустил оговорку, перепутав Австрию с Австралией. Спустя несколько секунд он исправил ошибку.