Телеведущий перепутал Австрию с Австралией в прямом эфире

Австралийский ведущий Овертон перепутал Австрию с Австралией в прямом эфире

Ведущий австралийского телеканала Channel Nine Питер Овертон в прямом эфире допустил оговорку, перепутав Австрию с Австралией. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Овертон рассказывал о стрельбе в Австрии, в результате которой не стало местного мэра. Говоря о чиновнике, ведущий по ошибке сообщил, что мэр родом из Австралии. Однако уже через несколько секунд он исправил оплошность.

«Я сказал "из Австралии", а должен был быть "из Австрии"! Если я вас запутал, приношу свои извинения», — прокомментировал случившееся Овертон.

Ранее сообщалось, что ведущая прогноза погоды на американском телеканале Fox Weather Марисса Торрес расплакалась в прямом эфире. Причиной стал рассказ гостьи Меган Драй, которая потеряла семилетнего сына из-за наводнения в штате Северная Каролина.