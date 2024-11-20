Бузова раскрыла имя своего возлюбленного

Ольга Бузова и Олег Майами заявили, что между ними любовь, а не пиар-роман

Певица Ольга Бузова заявила, что влюблена в Олега Майами, а эмоции, которые она проявляла к своему коллеге, вовсе не были наигранными. Об этом она сообщила в эфире Love Radio.

По словам артистки, происходящее между ними на съемках совместного клипа было «по-настоящему»

«Я влюблена в Олега как в артиста, кайфую. Была на его сольнике — это что-то невероятное. Думала, просто взорвусь от кайфа! За себя могу точно сказать, что точно не играла», — поделилась артистка.

Сам Майами на вопросы ведущих о том, какие отношения между ним и Олей, ответил, что это «просто любовь». Также певец назвал Бузову близким человеком.

Ранее сообщалось, что Бузову сняли на видео во время примерки свадебного платья.