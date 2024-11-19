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12:53, 19 ноября 2024Культура

Бузову застали за выбором свадебного платья

Ольгу Бузову сняли на видео во время примерки свадебного платья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову застали за выбором свадебного платья. Кадрами делится StarHit.

Артистку сняли на видео в московском свадебном салоне. Отмечается, что консультанты показали певице платья, она примерила несколько из них. По словам источника, некоторые наряды певице «особенно приглянулись».

Ранее мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что певица могла бы родить от основателя Telegram Павла Дурова. Так женщина прокомментировала слова исполнительницы о том, что в следующем году она хотела бы родить ребенка.

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