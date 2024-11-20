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13:05, 20 ноября 2024Силовые структуры

Бывший российский прокурор получила срок за сбыт наркотиков

Экс-зампрокурора района Магнитогорска Богухвал получила срок за сбыт наркотиков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес обвинительный приговор бывшему заместителю прокурора Ленинского района города Надежде Богухвал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в правоохранительных органах.

Подсудимая признана виновной в сбыте наркотиков и мошенничестве. Она получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали Богухвал в сентябре 2023 года. Ей предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Запрещенные вещества она нашла у мужа после того, как овдовела, пишет Ura.ru. Богухвал попросила зятя Сергея Макарова, сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков, выбросить находку, но тот продал содержимое обнаруженного пакета, а после поимки дал показания на тещу.

На суде Богухвал утверждала, что стала жертвой оговора родственника. По эпизоду с мошенничеством против нее выступила дочь, обвинив, что та не поделилась наследством с детьми.

19 ноября сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров.

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