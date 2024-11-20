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12:31, 20 ноября 2024Бывший СССР

Названа следующая крупная цель Российской армии после Часова Яра

Живов: следующей целью ВС РФ после Часова Яра могут стать Славянск и Краматорск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следующей крупной целью Российской армии после взятия Часова Яра станет агломерация СлавянскКраматорск, считает военный эксперт Алексей Живов. Возможные пути продвижения Вооруженных сил (ВС) РФ специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы займем доминирующую высоту, которая на несколько десятков километров позволяет успешно работать артиллерией, дронами. Дальше группировка двинется в сторону агломерации Славянск — Краматорск, последней крупнейшей крепости ВСУ на этом участке. Это сугубо мое личное мнение: думаю, после освобождения Часова Яра, группировка, скорее всего, повернется на юг, в район Торецка и Нью-Йорка, (...) где противник создает угрозу Горловке», — предположил Живов.

В первую очередь группировка повернется налево, добьет агломерацию Нью-Йорк — Торецк, а потом уже пойдет движение в сторону Славянска — Краматорска

Алексей Живоввоенный эксперт

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России закрепились в центре Часова Яра Донецкой народной республики. По его словам, российские военные за прошедшие несколько дней успешно прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины. После этого продвижение армии России в городе от северо-восточной окраины составило 1,5 километра.

«Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной части населенного пункта. Украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным фактам можно говорить о нехватке ресурсов у украинских боевиков как в ВВТ (вооружении и военной технике — прим. «Ленты.ру»), так и личном составе», — добавил Марочко.

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