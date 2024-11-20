Деми Мур случайно обнажила грудь на съемках сериала из-за купальника

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур случайно обнажила грудь на съемках сериала «Землевладелец» из-за купальника. Соответствующий эпизод приводит издание Daily Mail.

62-летняя звезда «Субстанции» в черном купальнике с глубоким декольте плавала в бассейне. В один момент она вынырнула из воды и продемонстрировала на камеру сосок.

«Землевладелец» был снят режиссером популярного телесериала «Йеллоустон» Тейлором Шериданом. История повествует о миллиардерах, владеющих нефтяными вышками в Западном Техасе.

Ранее Деми Мур рассказала о просьбах продюсеров похудеть ради съемок в кино. В интервью журналистам актриса призналась, что много раз прибегала к изменениям во внешности из-за критики со стороны съемочной команды.