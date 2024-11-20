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16:07, 20 ноября 2024Россия

Планы ограничить число приемных детей из-за «корыстных» родителей раскритиковали

Альшанская: ограничение числа приемных детей не решает проблему их устройства
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Ольга Галковская
Ольга Галковская (Заместитель руководителя отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Инициатива депутатов об ограничении числа приемных детей до трех, скорее всего, не принесет пользы, поскольку проблема семейного устройства в другом. Напротив, это может сломать только зарождающуюся в России систему профессионального приемного родительства, ведь правильно подготовленные семьи могут принять гораздо больше детей. Планы депутата Нины Останиной и сенатора Айрата Гибатдинова ограничить число детей под опекой из-за «корыстных» приемных родителей раскритиковала руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в разговоре с «Лентой.ру».

Законопроект внесли в Госдуму во вторник, 19 ноября. В соответствии с ним, предлагается запретить россиянам брать под опеку более троих детей, не включая их собственных. Кроме того, авторы законопроекта хотят, чтобы в год семьям разрешалось принять не более одного ребенка. «Нередко основополагающим мотивом взять ребенка под опеку становятся корыстные побуждения, что противоречит задачам государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Нельзя просто увеличивать или уменьшать количество детей, находящихся в замещающих семьях, — заявила Альшанская. — Основная проблема не в том, что мы не можем ограничить, а в том, что на сегодняшний день система семейного устройства организована максимально формально».

По словам Альшанской, для того, чтобы взять ребенка в семью, нужно лишь собрать необходимые документы и прослушать курс в школе приемных родителей. После этого будущие опекуны, «как в интернет-магазине», могут выбрать ребенка «по определенным параметрам».

Сотрудники опеки могут спросить, какого ребенка вы хотите: мальчика с голубыми глазами или девочку с карими. Однако такой подход не должен быть в основе. Важно, чтобы у каждого ребенка были родители, которые понимают его проблемную ситуацию и могут помочь с ней справиться

Елена Альшанскаяруководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Иными словами, органы опеки не ищут ребенку опекунов, которые могли бы помочь ему преодолеть трудные времена. Детям, оставшимся без попечения родителей, — а это могут быть дети, с которыми жестоко обращались или от которых отказались кровные семьи, — ищут тех, кто не понимает, что произошло с ребенком и какие у него потребности. «Важно найти тех, кто готов к этому, у кого есть поддержка рядом, — отметила Альшанская. — Пока мы не изменим саму систему семейного устройства, мы можем сколько угодно обсуждать приемлемое количество детей под опекой в семьях. Возможно, три ребенка, которые испытывают трудности, лучше, чем восемь, но это не решает проблему в целом».

В этой связи Альшанская рассказала, что во многих регионах России реализуются проекты, направленные на предотвращение попадания детей в детские дома. «Эти проекты предполагают закрытие казенных учреждений и создание на территории муниципалитетов и районов нескольких опорных приемных семей, готовых принять детей в любое время, — подчеркнула Альшанская. — Такие семьи не выбирают детей по каталогу, а готовы принять сложных подростков, оказавшихся на улице, или детей, чьи родители отказались от них. Эти семьи могут принять гораздо больше трех детей в течение года, так как их цель — стать временными семьями для детей, которые на некоторое время остаются в них, пока не будут решены все вопросы, связанные с их семьей, после чего они возвращаются обратно».

По мнению Альшанской, предложенная инициатива только сломает систему профессионального приемного родительства, которая лишь начинает зарождаться. «Когда депутаты принимают такие решения, даже не будучи в курсе о наличии подобных проектов в регионах, у меня складывается впечатление, что они, к сожалению, не до конца разбираются в той сфере, которую собираются регулировать», — резюмировала Альшанская.

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